Obituary for CONNIE ANNE BASTIAN
June 27, 1947 – February 1, 2021
CONNIE ANNE BASTIAN, AGED 73 YEARS PASSED AWAY 02/01/2021 IN GRASS VALLEY. BORN 06/27, 1947 IN BERKELEY, CA TO RICHARD GEORGE BASTIAN AND MARY JANE POWERS BASTIAN. MS. BASTIAN ATTENDED ST. MARY’S COLLEGE, SHE RECEIVED HER BA FROM U.C. BERKELEY, AND HER JURIUS DOCTOR FROM GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW. CONNIE WAS EMPLOYED BY NEXIS LEXIS. MS. BASTIAN WAS A MEMBER OF LAW AND GENEALOGY ORGANIZATIONS AND HER INTERESTS INCLUDE GENEALOGY AND CELTIC EVENTS. MS. BASTIAN IS SURVIVED BY HER SIBLINGS; DAVID BASTIAN OF EL SOBRANTE, CA, THERESA ROBSON OF GRASS VALLEY, RICHARD BASTAIN OF HAYWARD, CA AND MICHAEL BASTIAN OF PLACERVILLE, CA. NO SERVICES WILL BE HELD AT THIS TIME. MEMORIAL CONTRIBUTIONS MAY BE MADE TO SUTTER CARE AT HOME, HOSPICE, 916-388-6255. ARRANGEMENTS ARE IN THE CARE OF CHAPEL OF THE ANGELS MORTUARY.
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