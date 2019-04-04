MARRIAGES, FEB. 11-MAR. 6, 2019
Feb. 11
Locks and Tober: Marie Lenee Locks and Daniel Paul Tober.
Feb. 12
Kolari and Jacobs: Cindy Renee Kolari and Paul Harmon Jacobs.
Feb. 13
Elrod and Demarest: Hayley Nicole Elrod and Raymond Orr Demarest.
Feb. 15
Ambrosius and Utecht: Arin Brook Ambrosius and Andrew Jason Utecht.
Scritchfield and Houts: Beverly Marie Scritchfield and Russell William Houts.
Staudohar and Ditmanson: Jade Riana Staudohar and Travis James Ditmanson.
Feb. 19
Sperle and Wittler: Dana Michelle Sperle and Matthew James Wittler.
Haddy and Feickert: Shannon Lee Haddy and Evan Michael Feickert.
Feb. 20
Botell and Rodriguez: Elizabeth Jillian Botell and Martin Rodriguez.
Kysor and Restad: Judy Lee Kysor and Dale Allen Restad.
Feb. 21
Arneson and Shurtz: Eileen Rose Arneson and Neil Lavell Shurtz.
Feb. 22
Cranberry and Fenner: Narissa Loraine Cranberry and Derek Jack Fenner.
Mar. 4
Hietbrink and Chella: Sarah Marie Hietbrink and John Mark Chella.
Mar. 6
Bryant and Wells: Sandra Ellen Bryant and Russell Michael Wells.
Koch and Harris: Lija Marisa Koch and Warren Eugene Harris.
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Nevada County Democratic Women’s Club examines climate change legislation
Feb. 11 Locks and Tober: Marie Lenee Locks and Daniel Paul Tober. Feb. 12 Kolari and Jacobs: Cindy Renee Kolari and Paul Harmon Jacobs. Feb. 13 Elrod and Demarest: Hayley Nicole Elrod and Raymond Orr...