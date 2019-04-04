 MARRIAGES, FEB. 11-MAR. 6, 2019 | TheUnion.com

MARRIAGES, FEB. 11-MAR. 6, 2019

Community | April 4, 2019

Submitted to The Union

Feb. 11

Locks and Tober: Marie Lenee Locks and Daniel Paul Tober.

Feb. 12

Kolari and Jacobs: Cindy Renee Kolari and Paul Harmon Jacobs.

Feb. 13

Elrod and Demarest: Hayley Nicole Elrod and Raymond Orr Demarest.

Feb. 15

Ambrosius and Utecht: Arin Brook Ambrosius and Andrew Jason Utecht.

Scritchfield and Houts: Beverly Marie Scritchfield and Russell William Houts.

Staudohar and Ditmanson: Jade Riana Staudohar and Travis James Ditmanson.

Feb. 19

Sperle and Wittler: Dana Michelle Sperle and Matthew James Wittler.

Haddy and Feickert: Shannon Lee Haddy and Evan Michael Feickert.

Feb. 20

Botell and Rodriguez: Elizabeth Jillian Botell and Martin Rodriguez.

Kysor and Restad: Judy Lee Kysor and Dale Allen Restad.

Feb. 21

Arneson and Shurtz: Eileen Rose Arneson and Neil Lavell Shurtz.

Feb. 22

Cranberry and Fenner: Narissa Loraine Cranberry and Derek Jack Fenner.

Mar. 4

Hietbrink and Chella: Sarah Marie Hietbrink and John Mark Chella.

Mar. 6

Bryant and Wells: Sandra Ellen Bryant and Russell Michael Wells.

Koch and Harris: Lija Marisa Koch and Warren Eugene Harris.

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