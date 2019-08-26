BIRTHS: AUG. 14-22, 2019
Submitted to The Union
Sierra Nevada Memorial Hospital
Aug. 14
Miller and Lockwood: A girl was born to Audrey Miller and Derek Lockwood.
Aug. 17
Peebles: A girl was born to Amanda and Aaron Peebles.
Fitting: A boy was born to Alyssa and Nicholas Fitting.
Aug. 20
Miner and Jamison: A boy was born to Alora Miner and Keith Jamison.
Aug. 21
Lahr and Thompson: A boy was born to Amanda Lahr and Shawn Thompson.
Clanton: A boy was born to Erinlee and Chris Clanton.
Aug. 22
King and Coykendall: A boy was born to Jackie King and Nick Coykendall.
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