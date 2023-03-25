Births, March 14 - 23 Staff Writer Mar 25, 2023 9 hrs ago Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Sierra Nevada Memorial HospitalMarch 14Adair: A girl was born to Laura Adair and Jered Adair.Franklin: A girl was born to Jenni Franklin and Eugene Franklin.March 20 Spittler: A boy was born to Kaylie Spittler and Galen Spittler.Crawford and Arbuckle: A male was born to Amy Crawford and Cyle Arbuckle.March 23O’Shea and Lin: A boy was born to Molly O’Shea and Jake Lin. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Local Events Live Coverage From The Newsroom Live scanner feed here:Your browser does not support iFrames.