June 12

Molloy and Sherwood: Bryn Danielle Gran Molloy and Jeffery Howard Sherwood

June 13

Stubbs and Hamilton: Andrea Caitlyn Stubbs and Daniel Alexander Hamilton

Ackerman and Lyons: Emily Margot Ackerman and Asher Louis Lyons

Evans and Painter: Palacios Andrea Irene and Brock Dennis Painter

June 14

Sullivan and Goodnow: Claire Marie Sullivan and Jeffrey James Goodnow

Cranney and Linder: Sarah Cecelia Cranney and James Vincent Linder

June 15

Davis and Lefors: Jamie Anne Davis and Nicholas Charles Lefors III

Nolan and Alexander: Sara Michelle Nolan and Justin Richard Alexander

Alison Ann Cole and Joseph John Grennan

Savage and Leroy: Grace Mae Savage and Colby John Leroy

June 16

Renville and Perry: Lisa Marion Renville and John Michael Perry

Brown and Blazz: Lisa Marie Brown and Kevin James Blaz

Newman and Cadd: Lana Newman and Davy Ray Cadd

Piazzese and Stedman: Julie Dawn Piazzese and Andrew Ashley Stedman