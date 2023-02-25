January 23
Roldan and Ismail: Sierra Carolina Roldan and Mostafa Essameldin Ismail
January 24
Cordes and Bandres: Maya Patricia Cordes and Vidarte Pedro Bandres
January 25
Solada and Nelson: Grace Elizabeth Solada and Patrick Gregory Nelson
January 26
Rocamora and Hartshorn: Gimenez MArta Rocamora and Steven Bryan Hartshorn
January 27
Copper and Lathan: Michelle Anne and Bradley John Lathan
January 31
Harkey and Medrano: Lacie Jane Harkey and Franklin Peter Medrano
February 1
Cruz and Moribayashi: Nia Imani Cruz and Pereira Carlos Henrique Moribayashi
Vernau and Jones: Nalani Autumn Vernau and David Andrew Jones
Dwyer and Lebbert: Patricia Jeannine Dwyer and Rodney Allan Lebbert
February 2
Augustson and Rankin: Bryana Lee Augustson and Jordan Allen Rankin
February 3
Begany and Smith: Mariah Dawn Begany and Logan Michael Ray Smith
Gibson and Nauer: Anna Kay Gibson and Calvin James Nauer
February 13
Jones and Ognibene: Nora Lila Jones and Bhismadeva Sabatino Ognibene
February 14
Riggins and Paradise: Morgan Amber Riggins Michael Murphy Paradise
Divine and Maclean: Jessica Lee Divine and Christopher Stuart Maclean
February 15
Boreen and Ochoa: Leslie Paige Boreen and Michael Lawrence Ochoa