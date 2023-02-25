January 23

Roldan and Ismail: Sierra Carolina Roldan and Mostafa Essameldin Ismail

January 24

Cordes and Bandres: Maya Patricia Cordes and Vidarte Pedro Bandres

January 25

Solada and Nelson: Grace Elizabeth Solada and Patrick Gregory Nelson

January 26

Rocamora and Hartshorn: Gimenez MArta Rocamora and Steven Bryan Hartshorn

January 27

Copper and Lathan: Michelle Anne and Bradley John Lathan

January 31

Harkey and Medrano: Lacie Jane Harkey and Franklin Peter Medrano

February 1

Cruz and Moribayashi: Nia Imani Cruz and Pereira Carlos Henrique Moribayashi

Vernau and Jones: Nalani Autumn Vernau and David Andrew Jones

Dwyer and Lebbert: Patricia Jeannine Dwyer and Rodney Allan Lebbert

February 2

Augustson and Rankin: Bryana Lee Augustson and Jordan Allen Rankin

February 3

Begany and Smith: Mariah Dawn Begany and Logan Michael Ray Smith

Gibson and Nauer: Anna Kay Gibson and Calvin James Nauer

February 13

Jones and Ognibene: Nora Lila Jones and Bhismadeva Sabatino Ognibene

February 14

Riggins and Paradise: Morgan Amber Riggins Michael Murphy Paradise

Divine and Maclean: Jessica Lee Divine and Christopher Stuart Maclean

February 15

Boreen and Ochoa: Leslie Paige Boreen and Michael Lawrence Ochoa